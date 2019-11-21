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Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli öldüresiye dövdü

BEYOĞLU'nda küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliyi mahalleli linç etmek istedi.

21.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:13
BEYOĞLU'nda  küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliyi mahalleli linç etmek istedi. Sopalarla öldüresiye dövülen kişi polise teslim edildi.

Olay pazartesi akşamı saat 17.30 sıralarında 'nda meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu bir kişi sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla akşam saatlerinde toplanan mahalleli çocukları taciz ettiği iddia edilen kişinin oturduğu binanın önüne geldi. Binanın dış kapı camını taşla kıran mahalleli daha sonra içeri girerek, tacizle suçladıkları yabancı uyruklu kişiyi darp ederek dışarı çıkardı. Dışarıdaki öfkeli kalabalık adama tekme, tokat ve sopalarla vurarak linç etmek istedi. verilmesi üzerine gelen polis ekipleri olayı sonlandırdı. Başına ciddi darbeler alan ve yüzü kanlar içinde kalan kişi ambulansla, hastaneye kaldırıldı.Bir mahalle sakini "İçip içip buradaki çoluk çocuğu taciz ediyor. Çocuğu taciz ederken halk tarafından yakalandı. Dövdüler, linç etmek istediler, polis aldı götürdü. Herkes Tarlabaşı'nı kötü biliyor. Ben 1989'dan beri buradayım. Burada böyle bir kötülük görmedim. Herkesin çoluk çocuğu var. Bu kişi iki çocuğa saldırıyor, bir çocukta darbe var. Çocuğu tutup, içeriye çekmek istiyor. Halk buna izin vermiyor. Yakalayıp vuruyor. Taciz olayı sabah olmuş" diye konuştu.


- İstanbul
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli öldüresiye dövdü

Tarlabaşı, Güncel

Kaynak: DHA


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