Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda tadilat halindeki binada çökme meydana geldi - Haber

Beyoğlu'nda tadilat halindeki binada çökme meydana geldi

Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinde çökme meydana geldi.

09.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:05
'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinde çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgilere göre olay sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri de göçük altında kalan olup olmadığını araştırdı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
(Murat Horoz/İHA)
Beyoğlu'nda tadilat halindeki binada çökme meydana geldi

İtfaiye, Beyoğlu, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30  Japon şirketi Takata, 10 milyon hava yastığını geri çağırdı - Haber
11:30  Şile'de gasp zanlısı tutuklandı - Haber
11:29  FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı - Haber
11:28  İstanbul'un en "havalı" balkon ve pencereleri için başvurular sürüyor - Haber
11:28  BEYOĞLU'NDA BİNA ÇÖKTÜ (6) röportajlar - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
9.01.2020 11:37:28