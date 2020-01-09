Haberler » 3. Sayfa » Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın çökme anı kamerada - Haberler

Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın çökme anı kamerada

Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinin çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

09.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:09Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın çökme anı kamerada
'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinin çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sırasında şans eseri caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların caddeden geçip gittikten sonra binanın ön cephesinin çöktüğü görülüyor. - İSTANBUL

Beyoğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:34  Küçük öğrenciler en çok televizyon ve dijital oyunlarda vakit harcıyor - Haberler
11:31  Estetik operasyon yaptıran kadının zarar gören dudağına doku nakledilecek - Haberler
11:29  MSB: "Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için... - Haberler
11:28  (Özel) Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler
11:26  Elazığ'da 26 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu - Haberler
10:57  Son dakika: Trump'ın 'barış' teklifine İran'dan yanıt: Yaptırımlar altındayken inanılmaz! - Haberler
10:44  ABD Başkanı Trump'ın İran saldırısından hemen sonra çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
10:30  Ümraniye'de saldırgan şahıs, tartıştığı kişiye defalarca kurşun yağdırdı - Haberler
10:00  Meksika'da kayıp belediye başkanının cesedi 1 yıl sonra nehir kenarında bulundu - Haberler
09:54  Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti - Haberler
9.01.2020 11:37:33