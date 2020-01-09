Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın çökme anı kamerada - Haber

Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın çökme anı kamerada

Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinin çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

09.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:11
'nda tadilat halindeki binanın ön cephesinin çökme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çökme sırasında şans eseri caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında Tadilat halinde olduğu öğrenilen binanın ön cephesinde büyük bir gürültü ile çökme meydana geldi. Çevrede büyük bir panik yaşanmasına neden olan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların caddeden geçmesinin ardından binanın ön cephesinin çöktüğü görülüyor.
(Emrah Kuş/İHA)
Beyoğlu'nda tadilat halindeki binanın çökme anı kamerada

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30  İspanya'da küçük kızın tehlikeli oyunu kamerada - Haber
11:30  ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması - Haber
11:30  Şehitler memleketlerine uğurlanıyor - Haber
11:25  Çağlayan'dan 10 Ocak mesajı - Haber
11:25  Vali Mustafa Masatlı, halk günü toplantılarını sürdürüyor - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
9.01.2020 11:37:39