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Beyoğlu'nda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

08.02.2020 03:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 03:52Beyoğlu'nda takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
'nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, istikametinde seyreden ismi öğrenilemeyen sürücüsünün idaresindeki 34 JF 5873 plakalı otomobil, Unkapanı Köprüsü girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil savrularak takla attı. Sürücüyle birlikte 4 yolcunun da bulunduğu araçtaki 3 kişi yaralandı, diğer 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye götürdü.
Olay yerindeki incelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Aksaray, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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