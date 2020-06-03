BEYOĞLU'NDA TAKSİCİ AKARYAKIT POMPASINA ÇARPTI

Beyoğlu'nda, seyir halindeyken aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan taksici, daldığı benzin istasyonunda akaryakıt pompasına çarparak durabildi.

03.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:58
Beyoğlu'nda, seyir halindeyken aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan taksici, daldığı benzin istasyonunda akaryakıt pompasına çarparak durabildi.
Olay, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan yönünde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TED 31 plakalı taksiyle seyir halinde olan Fatih Çakmak, sol şeritte ilerlerken aniden sağa direksiyon kıran sürücünün kullandığı 34 HR 5253 plakalı ticari araca çarpmamak için manevra yaptı. Çakmak'ın çabalarına rağmen ticari aracın sağ ön tarafına vuran taksi, kontrolden çıkarak yol kenarındaki benzin istasyonuna daldı. Sürücü, önüne çıkan yayalara çarpmamak için direksiyonu sağa kırarken, taksi akaryakıt pompasına çarparak durabildi. Kazada, taksi sürücüsü Fatih Çakmak yara almazken, akaryakıt pompası kullanılamaz hale geldi. BEYOĞLU’NDA TAKSİCİ AKARYAKIT POMPASINA ÇARPTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyoğlu, Fatih, Güncel, Haber

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