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Beyoğlu'nda taksideki turistin telefonunu çalan şüpheli kamerada

Ali ABLAY/ BEYOĞLU'nda taksiye binen turistin cep telefonunu açık olan arka camdan çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

23.11.2019 14:47 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:47Beyoğlu'nda taksideki turistin telefonunu çalan şüpheli kamerada

Ali ABLAY/ BEYOĞLU'nda taksiye binen turistin cep telefonunu açık olan arka camdan çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, , Hüseyinağa Mahallesi'nde 9 Ekim Cumartesi günü sabah saat 09.45 sıralarında meydana geldi. İstanbul'a turist olarak gelen Safwa H. taksiye bindi.  Taksi hareket edeceği sırada arka koltukta oturan turistin yanına gelen bir şüpheli, açık olan camdan elini uzatarak, cep telefonunu çaldı. Şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken, Safwa H., taksiden inerek kapkaççının peşinden koştu fakat yetişemedi. Bunun üzerine Safwa H. polise ihbarda bulundu. Ekipler olayın yaşadığı sokakta güvenlik kameralarını inceledi.

Güven Timleri ekipleri, kapkaç yapan ve çalıntı telefonu satın alan Mustafa P. (24) ve Vedat Y.(18) isimli şüphelileri olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat Y. Savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Mustafa P. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kapkaç anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, taksinin arka koltuğuna oturan Safwa H.'nin yanında dikilen şüpheli taksi hareket ettiği anda açık olan arka camdan telefonu alıp kaçıyor. Safwa H. araçtan inip koşuyor fakat kapkaççıya yetişemiyor



Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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