Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda tek katlı metruk bina çöktü

Beyoğlu'nda tek katlı metruk bina çöktü

Beyoğlu'nda nalbur dükkanı olarak kullanılan boş tek katlı bina çöktü.

10.10.2019 08:45
Beyoğlu'nda nalbur dükkanı olarak kullanılan boş tek katlı bina çöktü. Kimsenin yaralanmadığı çökmede, olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay, saat 05.00 sularında Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Caddesi'ndeki tek katlı boş bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan boş bina çöktü. Çökmenin ardından gürültüyle uyanan vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sokakta güvenlik önlemi alarak, enkaz altında kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Olayda çökme nedeniyle kimsenin yaralanmadığı tespit edildi. Binanın geri kalan kısmının çökme riskine karşı sokak yaya ve araç trafiğine kapatılırken, ekiplerinin çalışması sürüyor.
Çöken binanın enkaz çalışması ilerleyen saatlerde başlayacak.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Beyoğlu'nda tek katlı metruk bina çöktü

İtfaiye, Beyoğlu, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:37 Engelli, işkur kredisiyle kendi işini kurdu
10:37 Valizinden 5 kilo eroin çıkan iranlı tutuklandı
10:36 Çiftçilere 'Burak' tanıtımı
10:36 Batman'da yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı
10:36 Üsküp'te Mehmetçik için Fetih Suresi okundu
10:35 Kartal'da silahlı kavga
10:35 A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u ağırlayacak
10.10.2019 10:38:14