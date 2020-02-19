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BEYOĞLU'NDA TELEFON ÇALAN FASLI HIRSIZI POLİS BÖYLE YAKALADI

Beyoğlu'nda sarıldığı kişinin cep telefonunu çaldıktan sonra kaçan Fas uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

19.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:59BEYOĞLU'NDA TELEFON ÇALAN FASLI HIRSIZI POLİS BÖYLE YAKALADI

'nda sarıldığı kişinin cep telefonunu çaldıktan sonra kaçan uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi Kemerhatun Caddesi'nde 6 Şubatta görev yapan Güven Timleri, bir şüphelinin kendilerine doğru koştuğunu görerek durdurdu. Şüpheli, polisi görünce elindeki cep telefonunu yere attı. Şüpheliyi kovalayan kişileri de durduran polis, kovalamacanın sebebini öğrenmek için kovalayan kişilerle konuştu. Şüpheliyi kovalayan Muhammed K.(26), şüphelinin kendisine sarılarak cep telefonunu çaldığını belirtti. Bunun üzerine durdurulan ve Fas uyruklu olduğu öğrenilen şüpheli Oussama B. (24) gözaltına alındı.

Muhammed K.'nın ifadelerinden yola çıkarak araştırma yapan polis, olayın gerçekleştiği noktadaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin telefonu çaldığı tespit edildi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise Oussama B.'nin Muhammed K.'ya sarıldığı ve cep telefonunu aldıktan sonra hızlıca uzaklaştığı, ardından Muhammed K. ve arkadaşlarının şüpheliyi kovaladıkları görülüyor. Kaçan Oussama B. ve onu kovalayan kişilerin Güven Timlerince durdurulması da polis kamerasına yansıyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi


- İstanbul

Beyoğlu, Polis, Fas, Güncel

Kaynak: DHA

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