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BEYOĞLU'NDA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM

BEYOĞLU'nda Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yaptı.

10.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:05
BEYOĞLU'nda Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yaptı. Ekipler, otobüs ve dolmuşları durdurarak vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında, şehir içi ve şehir dışı toplu taşıma araçlarının yüzde 50 doluluk oranı ile yolcu taşımasına karar verilmişti. Taksiler için tek- çift plaka uygulamasına geçilirken, vatandaşların ise toplu taşıma araçlarında maske takma zorunlu hale getirildi. Beyoğlu 'nda Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, alınan tedbirlere ilişkin otobüs ve dolmuşlarda kontrollerini yapmaya devam ediyor. Ekipler, otobüs ve dolmuşları durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyulup uymadığını kontrol etti. Bunun yanı sıra otobüslerde arada mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulunuldu. BEYOĞLU’NDA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM

Kaynak: DHA

Etiketler: Trafik Şube Müdürlüğü, Beyoğlu, Güncel
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