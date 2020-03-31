Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BEYOĞLU'NDA TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFE DENETİMİ

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri sürüyor.

31.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:37
BEYOĞLU'NDA TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFE DENETİMİ
KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma denetimleri sürüyor. Beyoğlu 'nda trafik polisleri otobüsleri durdurarak yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup, uymadıklarını kontrol etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeyi koruma kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sosyal mesafe kuralı denetimlerine başladı. Beyoğlu, Tarlabaşı Bulvarı üzerinde otobüsler durdurularak 'sosyal mesafe kuralı' konusunda denetimler yaptı. Sürücüler maske takmaları konusunda uyarıldı. İstanbul'da kent genelinde denetimlerin süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Denetimi gerçekleştiren ekipten detay

-Otobüslerin durdurulması

-Yolcuların uyarılması

-Sürücüye uyarılar

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Beyoğlu, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››BEYOĞLU'NDA TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFE DENETİMİ - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplayamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplayamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Bu kentimizde ’Evde kal’ uyarılarını kimse dikkate almıyor Haberler
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Kovid-19’dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:01: Zabıtaya Koronavirüs teşekkürü - Haber 16:00: Azerbaycan'da korona virüsten 5. ölüm - Haber 16:00: Türkiye'nin Gazze'de yaptırdığı hastane koronavirüsle mücadele için hizmete başladı - Haber 16:00: Kazakistan, Rusya'dan benzin ithalatını yasakladı - Haber 15:58: Antalya'daki kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi yapılıyor (2) - Haber 15:51: İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber 14:42: Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Haber 14:38: Karantinada olan Songül Karlı, evinin salonunda ip atladı - Magazin