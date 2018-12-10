Beyoğlu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Beyoğlu
'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Bulvarında Kasımpaşa
istikametine seyreden A.S. idaresindeki 34 VNA 17 plakalı hafif ticari araç, E.İ. idaresindeki 34 THM 51 plakalı taksiye yandan çarptı. Kaza sonucu taksi yol ortasındaki refüje savruldu, sürücü ile yanındaki yolcu yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Kasımpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Araç,Kasımpaşa,Beyoğlu
10 Aralık 2018 Pazartesi 02:13