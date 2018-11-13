13 Kasım 2018, 18:28
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Trafikte Yaşanan Tartışma Sırasında Zabıta Amiri Bıçaklanarak Yaralandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde trafikte çıkan tartışma sırasında, bir zabıta amiri bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken zabıta amirinin kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda zabıta amiri Kadir Çankır, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirirken arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan zabıta amirinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZABITA AMİRİ, TRAFİKTE ÇIKAN KAVGADA SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Olay, Bademlik mevkii Haliç Köprüsü katılımı trafik ışıklarında 17.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta amiri olan Kadir Çankır ve arkadaşı araç ile seyir halindeyken Bademlik ışıklarda başka bir araç sürücüsü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz belirlenemeyen sürücü, zabıta amirini sırtından bıçaklayarak yaraladı.

SALDIRGAN ARACI İLE KAYIPLARA KARIŞTI

Olayın ardından saldırgan aracı ile kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı zabıta ise, yanında bulunan arkadaşı tarafından kendi araçlarına bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, aracının plakasını belirlediği sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Zabıta
13 Kasım 2018 Salı 18:28



YORUMLAR (11)
VATAN53: bıçaklayıp sonra kaçmak hangi erkeklikte hangi adamlıkta kitapta var.
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MERVE ÖZBEY: Fatih belediyesi nde var Recep yıldız bende o zannettim yahu adam bir türlü sağ kalmayı başarıyor.
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ADINIZI YAZIN: hakediyorlar bende esnafın geneli rüşvetçi
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RECEP: Zabıtalar o kadar işguzar olmaya başladıki milletin ekmek teknesi ni yıkmalar ellerindeki mallara el koymalar insanlara şiddet uygulamaları kulhanbeyi kesilmeleri... oyüzden insanlar onlara yapılan şiddete üzülmuyor. Anladınmi!!!
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VİCDAN İNSAF: Yahu arkadaşlar adamı tanımazsknız etmezsiiz nedir bu kin sırf zabıta diye . Ailesini düşünün öyle yorum yapın ölene bişey olmaz geride kalan çeker acıyı. Adam kurtuldu Ailesi çekecek acıyı neye seviniyorsunuz. Lafa geldi mi müslümansınız. Ne müslümanlığa ne insanlığa sığar yazdıklarınız.
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