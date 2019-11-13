Haberler » 3. Sayfa » Beyoğlu'nda tramvay ile peron arasına çocuk sıkıştı - Haber

Beyoğlu'nda tramvay ile peron arasına çocuk sıkıştı

Beyoğlu'nda tramvay ile peron arasına çocuk sıkıştı İtfaiye tarafından kurtarılan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıİSTANBUL - Beyoğlu'nda durakta bekleyen tramvay ile peronun cam bölmesinin arasına 7 yaşındaki mendil satan çocuk sıkıştı.

13.11.2019 22:17 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:18
'nda tramvay ile peron arasına çocuk sıkıştı
tarafından kurtarılan çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda durakta bekleyen tramvay ile peronun cam bölmesinin arasına 7 yaşındaki mendil satan çocuk sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kurtardığı çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.30 sularında Beyoğlu Fındıklı tramvay durağı Sirkeci istikameti Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki ismi öğrenilemeyen mendil satan bir çocuk durakta yolcu almak için bekleyen tramvaydan inmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk tramvay ile peronun cam bölmesinin arasında düşerek sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların vermesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çocuğu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesi olmayan çocuk ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kısa bir süre aksayan tramvay seferleri, çocuğun kurtarılmasının ardından kırılan camların temizlenmesiyle, normale döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Beyoğlu'nda tramvay ile peron arasına çocuk sıkıştı

İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:00 - Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifade veriyor
22:22 İkna edilen terörist teslim oldu
22:26 Günün en acı görüntüsü! Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı
22:25 Otomobil kamyona arkadan böyle çarptı: 1 ölü
22:18 Koyun dedi, mülteci çıktı... Kaçak mülteciler jandarma uygulamasında yakalandı
22:26 Günün en acı görüntüsü! Küçük Mustafa annesinin cenaze namazını babasıyla birlikte kıldı
21:32 Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu
18:57 Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
17:22 Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi
17:11 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 23:06:13