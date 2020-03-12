Beyoğlu'nda tüm ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor
Beyoğlu'nda tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla kurulan Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi;
12.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:48
Beyoğlu 'nda tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla kurulan Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi; ilçede bulunan tüm işlek caddeleri, camileri, kütüphaneleri, okulları, semt konaklarını, parkları, kamu binalarını, iş yerlerini ve spor salonlarını dezenfekte ediyor.
Beyoğlu Belediyesi tüm dünyayı etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı harekete geçti. İlçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla belediye bünyesinde Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi kuruldu. Çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstiklal Caddesi başta olmak üzere ilçede bulunan tüm işlek caddelerde, camilerde, kütüphanelerde, okullarda, semt konaklarında, parklarda, kamu binalarında, iş yerlerinde, spor salonlarında ve belediye binasında hummalı bir dezenfekte çalışması başlattı.
Çalışmalar okullar ve ibadethanelerde yoğunlaştırıldı
Dezenfekte çalışmaları özellikle en kalabalık yerlerden olan okullarda ve ibadethanelerde yoğunlaştırıldı. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Müftülüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan tüm ibadethanelerin ve okulların hafta sonuna kadar tamamen dezenfekte edilmesi hedefleniyor. Çalışmalar virüs tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar titiz bir şekilde devam edecek. - İSTANBUL
Beyoğlu Belediyesi tüm dünyayı etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı harekete geçti. İlçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla belediye bünyesinde Beyoğlu Özel Dezenfekte Ekibi kuruldu. Çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstiklal Caddesi başta olmak üzere ilçede bulunan tüm işlek caddelerde, camilerde, kütüphanelerde, okullarda, semt konaklarında, parklarda, kamu binalarında, iş yerlerinde, spor salonlarında ve belediye binasında hummalı bir dezenfekte çalışması başlattı.
Çalışmalar okullar ve ibadethanelerde yoğunlaştırıldı
Dezenfekte çalışmaları özellikle en kalabalık yerlerden olan okullarda ve ibadethanelerde yoğunlaştırıldı. Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Müftülüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede bulunan tüm ibadethanelerin ve okulların hafta sonuna kadar tamamen dezenfekte edilmesi hedefleniyor. Çalışmalar virüs tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar titiz bir şekilde devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel
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