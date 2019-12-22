Haberler » Güncel » BEYOĞLU'NDA UÇAN ÇATIYI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Haber

BEYOĞLU'NDA UÇAN ÇATIYI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Beyoğlu'nda, 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle araçların üzerine uçtu.

22.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:28 BEYOĞLU'NDA UÇAN ÇATIYI KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

'nda, 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle araçların üzerine uçtu. Bir baba ve çocuğu çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak 27 numarada 10.20'de meydana gelen olayda çatı sokağa düşerken, bir baba ve çocuğu son anda çatının altında kalmaktan kurtulmuştu. Sokakta bulunan 4 araç zarar görürken, çatıyı kaldırma çalışmaları başlamıştı. Çalışmalar devam ederken, olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu sabah şiddetli rüzgara bağlı olarak bir binamızın çatısından yola düşmesi sonucu birkaç araçta hasar meydana gelmiş, cana herhangi bir zarar yok. Araçları altında bırakan parça ekipler tarafından kesilmek suretiyle kaldırılıyor. Yol da birazdan trafiğe açılmış olacak." dedi.

Görüntü dökümü:

------------------

-Çatının kaldırılma çalışmaları

-Belediye Başkanı açıklamaları


- İstanbul

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48   Isparta'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Haber
17:44   Orman yangınında 10 hektarlık alan zarar gördü - Haber
17:44   Muşlu öğrenciler ilk kayak deneyimini Uludağ'da yaşadı - Haber
17:43   Kütahya-iki günde 160 bin lira toplandı, nurettin protezine kavuştu - Haber
17:43   Adıyaman'da 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Haber
17:13   Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Haber
16:49   Boğaz'da şaşırtan görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi - Haber
13:12   Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Haber
12:00   Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Haber
11:48   İdlib'deki saldırılar nedeniyle son 2 günde 25 bin sivil Türkiye'ye göç etti - Haber
22.12.2019 17:56:50