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Beyoğlu'nda ünlü profesöre hırsız şoku

Beyoğlu'nda bu sabah işe gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu hırsızlık şoku yaşadı.

18.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:23Beyoğlu'nda ünlü profesöre hırsız şoku
'nda bu sabah işe gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu hırsızlık şoku yaşadı. Cipinde bir hırsız olduğunu gören Fındıkoğlu, aracın kapılarını kilitleyerek polise ve eşine verdi. Fındıkoğlu, eşinin de yardımıyla hırsızı araçtan indirerek polise teslim etti.

Olay, Beyoğlu Pürtelaş Mahallesi Hasan Efendi Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir üniversitede güzel sanatlar fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu işe gitmek için evden çıktı. Fındıkoğlu, cipine yöneldiği sırada içeride bir kişinin olduğunu gördü. Hemen aracın kapılarını kilitleyen Fındıkoğlu durumu eşi Nuriye Fındıkoğlu'na ve polise haber verdi. Nuriye Fındıkoğlu şüpheliyi araçtan çıkartarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Yapılan üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve cep telefonu ele geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi"

Yaşananları anlatan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, " üniversiteye gitmek için evden çıkarak aşağı indim. Arabaya baktığımızda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm. Sarhoş gibi görünüyordu. Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız diyor bir taraftan. Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu, Polis, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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