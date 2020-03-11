Beyoğlu'nda ünlü tatlıcıda yangın paniği
Beyoğlu'nda ünlü bir tatlıcının mutfağında tüp parlaması sonucu küçük çaplı yangın çıktı.
11.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:49
Beyoğlu 'nda ünlü bir tatlıcının mutfağında tüp parlaması sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Çalışanlar korku dolu anlar yaşarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'nda 8 katlı bir binanın en alt katında bulunan ünlü tatlıcıda tüp parlaması sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Bir anda alevlere teslim olan mutfak dumanla doldu. Çalışanlar korku dolu anlar yaşarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL
Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'nda 8 katlı bir binanın en alt katında bulunan ünlü tatlıcıda tüp parlaması sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Bir anda alevlere teslim olan mutfak dumanla doldu. Çalışanlar korku dolu anlar yaşarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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