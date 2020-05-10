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BEYOĞLU'NDA YAKINLARININ CENAZESİNE GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Beyoğlu, D-100 Karayolu Okmeydanı geçişinde bir yakınlarının cenazesine gitmek üzere yola çıkan aile kaza yaptı.

10.05.2020 01:08 | Son Güncelleme: 10.05.2020 01:09
Beyoğlu, D-100 Karayolu Okmeydanı geçişinde bir yakınlarının cenazesine gitmek üzere yola çıkan aile kaza yaptı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 00.00 sıralarında Beyoğlu, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BUD 181 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenilen aile üyelerinden bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. BEYOĞLU’NDA YAKINLARININ CENAZESİNE GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Okmeydanı, Beyoğlu, Güncel, Haber

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