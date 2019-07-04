04.07.2019 16:04
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Beyoğlu'nda yanan binadan yere düşen cam parçaları paniğe neden oldu

Beyoğlu

Beyoğlu'nda 6 katlı metruk ahşap binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Beyoğlu'nda 6 katlı metruk ahşap binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları esnasında yanan binadan yere düşen camlar ise vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Kurabiye Sokak üzerinde bulunan 6 katlı metruk binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, binadan duman çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman çıkan ahşap binayı söndürmek için çalışma başlattı. Bazı itfaiye erleri binanın içerisine girerek söndürme çalışmaları yaparken, bazı itfaiye erleri ise dışarıdan binaya su püskürttü. Söndürme çalışmaları esnasında ise yanan ahşap binanın patlayan camları yere düştü. Camların yere düştüğü alanda söndürme çalışmaları yapan itfaiye erleri şans eseri yara almadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın tamamen söndürülürken, polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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