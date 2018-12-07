Beyoğlu'nda Yangın: 2 Ölü

07 Aralık 2018 Cuma 12:46



07 Aralık 2018 Cuma 12:46

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi.Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları sırasında yanmış 2 cesetle karşılaştı.Üzerinden kimlik çıkmayan erkek 2 kişinin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.