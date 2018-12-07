07 Aralık 2018, 12:46
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Beyoğlu'nda Yangın: 2 Ölü

Beyoğlu

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları sırasında yanmış 2 cesetle karşılaştı.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek 2 kişinin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye,Fındıklı,Beyoğlu
07 Aralık 2018 Cuma 12:46