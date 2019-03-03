03 Mart 2019, 15:01
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Beyoğlu'nda Yangın Faciası: 2 Kişinin Cenazesi Evden Çıkarıldı

Beyoğlu

Beyoğlu'ndaki yangın evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Beyoğlu'ndaki yangın evde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi Şehbender Sokakt 5 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi evden çıkarıldı. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında 2 kişide hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetmişti. Yangın çıkan dairede bekarların  oturduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. 

Görüntü dökümü:

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- İtfaiye ekiplerinin ceset torbalarını taşıması

-Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ağlaması

-Genel ve detaylar - İstanbul Adli Tıp Kurumu, Beyoğlu, Güncel
Kaynak: DHA