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Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda simit fırınında yangın çıktı.

13.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:01Beyoğlu'nda yangın paniği
'nda simit fırınında yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen bir çalışan içeride mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan çalışanı kurtardı. Yangın kontrol altına alınırken fırında maddi hasar meydana geldi

Yangın Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Kadirler yokuşunda bir simit fırınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, simit fırınında davlumbazdaki arızadan dolayı çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Alevlere müdahale etmek isteyen 1 çalışan içeride mahsur kaldı. 2 kişi de dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. ekipleri mahsur kalan kişiyi kurtardı. Kurtarılan çalışanın ve dumandan etkilenen vatandaşların ilk müdahalesi ise olay yerinde yapıldı. Olay sonrası simit fırınında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

İtfaiye, Beyoğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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