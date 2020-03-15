BEYOĞLU'NDA YANGIN PANİĞİ
Beyoğlu'nda 5 katlı binadaki bir dairede çıkan yangın paniğe sebep olurken yangın kısa sürede söndürüldü.
15.03.2020 03:22 | Son Güncelleme: 15.03.2020 03:26
Beyoğlu 'nda 5 katlı binadaki bir dairede çıkan yangın paniğe sebep olurken yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın saat 02.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi Kulaksız Tekkesi Çıkmazı'nda bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede bütün binayı sardı. Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşalttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalarla yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışmalarını takip eden ev sahibi kadının gözyaşı döktüğü görüldü.
Yangın saat 02.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi Kulaksız Tekkesi Çıkmazı'nda bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede bütün binayı sardı. Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşalttı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalarla yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin çalışmalarını takip eden ev sahibi kadının gözyaşı döktüğü görüldü.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BEYOĞLU'NDA YANGIN PANİĞİ
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