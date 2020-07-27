Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda bir binada klima arızası nedeniyle yangın çıktı. Korkudan çatıya saklanan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Beyoğlu Tophane'de bir binada saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Öte yandan, yangın nedeni ile korkan genç bir kızın çatıya saklandığı görüldü. Genç kız itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımı ile kurtarıldı. Daha sonra ise ilk tedavisi olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının klima arızasından çıktığı iddia edildi. Polis ve itfaiye ekipleri ise yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Yangın anı cep telefonu kamerasında

Diğer taraftan yangın anı bir esnafın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde dumanla kaplanan bina gözler önüne serildi. İtfaiyeye haber verdiğini söyleyen Ahmet Onur, "Vatandaşlar gelip söyledi. Direkt itfaiyeyi aradık, hemen geldiler. Bir kadın vardı. Ona yanmayan bölüme geç dedik. Bir vatandaşta ona yardıma gitti" diye konuştu.

"Çaresiz çatıya çıkınca ona yardım ettim"

Korkudan çatıya çıkan kadına yardım eden Nuh Koça ise "Yangının klimadan çıktığını söylüyorlar. Ben yan komşusuyum. Bayan çaresiz çatıya çıkınca ona yardım ettim. Bir kadın vardı" dedi. - İSTANBUL