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Beyoğlu'nda yangına müdahalede itfaiye aracı 3 kişiye çarptı (1)

BEYOĞLU'nda, yangına müdahale sırasında kayan itfaiye aracı, 3 kişiye çarparak yaraladı.

04.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:11Beyoğlu'nda yangına müdahalede itfaiye aracı 3 kişiye çarptı (1)
BEYOĞLU'nda, yangına müdahale sırasında kayan itfaiye aracı, 3 kişiye çarparak yaraladı. Yaralılar olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Dolapdere Bülbül Mahallesi Atlı Ases Sokak'ta 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması ve hatalı araç parkı nedeniyle itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, el freni çekilmediği iddia edilen bir itfaiye aracı yokuş aşağı kayarak, sokakta bulunan 3 vatandaşa çarptı. Bir vatandaşın kolu kırılırken, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.


- İstanbul

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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