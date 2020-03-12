Beyoğlu'nda yangında hasar gören metruk bina çöktü
Beyoğlu'nda yangında hasar gören metruk bina çöktü Çöken bina yanındaki eve maddi zarar verdi Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü.
12.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:25
Beyoğlu 'nda yangında hasar gören metruk bina çöktüÇöken bina yanındaki eve maddi zarar verdi
İSTANBUL - Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü. Metruk binadan düşen parçalar yanındaki eve zarar verdi. Olay, saat 18.00'da Beyoğlu Yenişehir Mahallesi İstifçi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören ahşap metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sesini duyan vatandaşlar hemen sokağa çıktı.Binadan parçaların yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sokağı emniyet şeridi ile kapattı. Tedbir amacıyla sokağa giden doğal gaz hattı kesildi. Çökme esnasında yanda bulunan bir ev hasar gördü.Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İSTANBUL - Beyoğlu'nda geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü. Metruk binadan düşen parçalar yanındaki eve zarar verdi. Olay, saat 18.00'da Beyoğlu Yenişehir Mahallesi İstifçi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören ahşap metruk bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sesini duyan vatandaşlar hemen sokağa çıktı.Binadan parçaların yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sokağı emniyet şeridi ile kapattı. Tedbir amacıyla sokağa giden doğal gaz hattı kesildi. Çökme esnasında yanda bulunan bir ev hasar gördü.Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Haberler
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Haberler
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Haberler
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı