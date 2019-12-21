Haberler » 3. Sayfa » Beyoğlu'nda yapılan 'hanutçu' operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

Beyoğlu'nda yapılan 'hanutçu' operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu'nda, eğlence mekanları önünde hanutçuluk yaparak yerli ve yabancı turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları öne sürülen 32 kişinin yakalandığı operasyonun ve şüphelilerin paraları bankamatikten çektiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

21.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:42 Beyoğlu'nda yapılan 'hanutçu' operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
'nda, eğlence mekanları önünde hanutçuluk yaparak yerli ve yabancı turistlere yüksek hesap tuzağı kurdukları öne sürülen 32 kişinin yakalandığı operasyonun ve şüphelilerin paraları bankamatikten çektiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, turistlerin Beyoğlu ilçe sınırları içinde gittikleri gece kulübü ve eğlence mekanlarında yüksek hesap getirildiği ve bu mekanlarda darp edilerek zorla para ve kredi kartlarının şifreleriyle birlikte alındığı yönünde yapılan şikayet üzerine çalışma başlatmıştı. Halk dilinde 'hanutçuluk' olarak bilinen yöntemle mekana götürdükleri turistin yanına davetsiz bir kadın oturtulup 2 kadeh alkol için ortalama bin 500 dolar hesap çıkarıldığını belirleyen polis, aralarından iş yeri sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı suç şebekesinin, mevcut yöntemle gelen müşterilere hesap tuzağı kurduklarını belirlemişti. Yürütülen soruşturma sonunda operasyon düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 53 kişiden 32'sini yakalayarak gözaltına almıştı. Yılbaşı öncesinde yapılan hanutçuluk operasyonunda polislerin mekanlara yaptığı baskına ve şüphelilerin bankamatikten parayı çektiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. - İSTANBUL

İstanbul, Beyoğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:34   Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi - Haberler
20:34   Venedik'te su seviyesinin artması Noel'i bekleyen esnafı vurdu - Haberler
20:33   Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri protesto edildi - Haberler
20:22   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuşuyor - Haberler
20:21   Kozan'a şehit ateşi düştü - Haberler
18:55   Göztepe-Galatasaray maçında ikinci gol geldi! Canlı anlatım - Haberler
18:53   Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı - Haberler
18:44   Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti - Haberler
18:36   Araçları çekilenlere önemli uyarı! "Nereye park edilen araçlar çekilir" sorusuna uzman isim yanıt verdi - Haberler
18:36   Son dakika: Peş peşe acı haberler! Hakkari ve Başika Üs Bölgesi'nde iki askerimiz şehit oldu - Haberler
21.12.2019 20:37:06