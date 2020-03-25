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Beyoğlu'nda yaşlı bir adam boş dükkanda ölü bulundu

Beyoğlu'nda 65 yaşlarında bir yaşlı adam boş bir dükkanda ölü olarak bulundu.

25.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:32
Beyoğlu'nda yaşlı bir adam boş dükkanda ölü bulundu
Beyoğlu'nda 65 yaşlarında bir yaşlı adam boş bir dükkanda ölü olarak bulundu.

Olay, Beyoğlu Kazım Katip Mahallesi Bahriye Caddesi'nde saat 14.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşlarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi cadde üzerinde bulunan boş bir pastanenin 2'inci katında ölü bulundu. Olay yerine gelen polisler pastanenin çevresini güvenlik şeridi ile kapattı. Yaşlı adamın ölüm sebebi henüz belirlenemezken olay yeri inceleme ve 112 ekipleri koruyucu kıyafetlerle önlem aldı. Yaşlı adamın evsiz ve kimsesiz olduğu, sokaklarda eskicilik yaptığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

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