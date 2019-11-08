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BEYOĞLU'NDA YAŞLI KADIN, EVİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / Beyoğlu'nda evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

08.11.2019 20:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:49 BEYOĞLU'NDA YAŞLI KADIN, EVİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN/

'nda evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yaşlı kadın evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları teselli etmeye çalıştı. 

Yangın, Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesinde saat 19.30 sıralarında 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yaşlı kadının yaşadığı çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören kadın, komşularının yardımı ile kendisini dışarıya attı. Alevler kısa sürede büyüyüp bütün evi sardı. 

Yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Çatı katındaki ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü(Özel Görüntülerle)

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-Çatı katının alevli yanmasından genel ve yakın detaylar

-Sokakta bulunan kalabalıktan detay görüntü

- ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları

-Yaşlı kadının ağlaması

-Komşularının kadını sakinleştirmeye çalışması

-Genel ve yakın detaylar

 

 



İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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