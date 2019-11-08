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Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi

Beyoğlu'nda evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

08.11.2019 21:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:06
'nda evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yaşlı kadın evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları teselli etmeye çalıştı.
Yangın, Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesinde saat 19.30 sıralarında 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yaşlı kadının yaşadığı çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören kadın, komşularının yardımı ile kendisini dışarıya attı. Alevler kısa sürede büyüyüp bütün evi sardı.
Yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Çatı katındaki ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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