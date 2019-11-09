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Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi

İstanbul'da Beyoğlu'nda evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yaşlı kadın evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları teselli etmeye çalıştı.

09.11.2019 00:52 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:57

'de 6 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Evi kullanılmaz hale gelen yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi.

Yangın, Kuloğlu Mahallesi Faik Paşa Caddesinde saat 19.30 sıralarında 6 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Yaşlı kadının yaşadığı çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören kadın, komşularının yardımı ile kendisini dışarıya attı. Alevler kısa sürede büyüyüp bütün evi sardı.

EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Çatı katındaki ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi

İtfaiye, Taksim, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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