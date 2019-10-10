Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda yıkılan metruk binanın enkazı kaldırılıyor

Beyoğlu'nda yıkılan metruk binanın enkazı kaldırılıyor

BEYOĞLU'nda sabaha karşı bir bölümü yıkılan tek katlı metruk binanın enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

10.10.2019 12:33Beyoğlu'nda yıkılan metruk binanın enkazı kaldırılıyor
BEYOĞLU'nda sabaha karşı bir bölümü yıkılan tek katlı metruk binanın enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Beyoğlu Bostan Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde bulunan ve daha önce nalbur dükkanı olarak kullanılan tek katlı metruk binada çökme meydana gelmiş ve  bir kısmı sabaha karşı yıkılmıştı. Olayın ardından Beyoğlu Belediye ekipleri tarafından çevre güvenliği alınarak başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Bir bölümü yıkılan bina

-Belediye ekiplerinden görüntü

-Sokakta alınan güvenlik önlemleri

-Binanın tamamının iş makinesi tarafından yıkılması

-hurdacıların enkazdaki demirleri almaya çalışması

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:50 Karapınar'da "Adab-ı Muaşeret" konuşuldu
13:50 - Sinagog saldırganının silahı ateş almayınca, dönercide bulunanlar ölümden kurtuldu- Saldırgan...
13:50 Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı
13:50 Yozgat'ta deaş operasyonu 2 gözaltı
13:50 Eski ortağını iş yerinin önünde silahla yaraladı
13:49 Müzik aşkı yaş tanımadı
13:49 FETÖ sanığının inkar savunmaları çürütüldü
10.10.2019 13:51:36