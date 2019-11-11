Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda yokuşta aracı sollamak istedi; 2 yaralı - Haber

Beyoğlu'nda yokuşta aracı sollamak istedi; 2 yaralı

BEYOĞLU'nda yokuş çıkarken önündeki aracı sollamak isteyen sürücü otomobiliyle, karşı yönden gelen otomobile çarptı.

11.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:27Beyoğlu'nda yokuşta aracı sollamak istedi; 2 yaralı
BEYOĞLU'nda yokuş çıkarken önündeki aracı sollamak isteyen sürücü otomobiliyle, karşı yönden gelen otomobile  çarptı. Kazada biri kadın iki kişi yaralandı. Kazada ayağından yaralanan bir sürücünün patlayan hava yastığı nedeniyle gömleğinde yırtılma ve yanık yanık oluştu.

Hacıhüsrev Mahallesi'ndeki kaza saat 09: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki yönlü Mahmutağa Sokak'ta yokuş yukarı çıkan otomobil sürücüsü, önündeki aracı sollamak isterken karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar yol kenarına savruldu. Karşı yönden gelen otomobilin sürücüsü ve arka koltukta oturan bir kadın yaralandı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki, ilk müdahalede bulundu.  Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken,  patlayan hava yastığı nedeniyle,  karşı yönden gelen sürücünün gömleğinde yırtılma ve yanık olduğu görüldü.


- İstanbul

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:55 BEYOĞLU'NDA ÖLÜ BULUNAN KİŞİ ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI ÇIKTI
15:55 Torununun torunuyla fidan dikmeye geldi
15:50 3 asırlık Osmanlı hamamında define arayan 8 şüpheli yakalandı
15:50 Çaldıran'da 4 bin 500 fidan dikildi
15:55 Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
15:11 Sosyal medyada Bahçeli'yle ilgili 10 Kasım tepkilerine MHP'li Yalçın cevap verdi: Atatürk sevgisini sorgulayanlar şeref yoksunudur
14:59 İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi: Basın açıklamamızı okuduğunda teşekkür edecektir
14:49 Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan kabul etmeyince tampon bölgede kaldı
14:33 İBB, Erdoğan'ın da sert sözlerle yüklendiği proje iptali konusunda kendisini savundu
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 15:56:17