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Beyoğlu'nda yollar göle döndü

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başlayan sağanak yağmur, Beyoğlu'nda yolları göle çevirdi.

05.10.2019 09:59Beyoğlu'nda yollar göle döndü
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başlayan sağanak yağmur, Beyoğlu'nda yolları göle çevirdi. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Şelaleyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca etkili olan sağanak yağmur, sabah erken saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermeye başladı. İşe gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde kısa sürede etkili olan sağanak yağmur, yolları göle çevirdi. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Caddeden geçmek isteyen yayalar, geçmekte zorlandı.

Sürüler ise geçişlerini dikkatli bir şekilde gerçekleştirdi. Aşırı yağmur nedeni ile ara sokaklarda biriken sular dereyi andırdı. Bazı yerlerde suyun şelale gibi aktığı görüldü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, bugün İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. - İSTANBUL

İstanbul, Beyoğlu, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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