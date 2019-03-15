Beyoğlu'nda zehir tacirlerine şok baskın

Kaynak: İHA

Beyoğlu'nda zehir tacirlerine şok baskınMetruk binalarda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildiOperasyona özel eğitimli narkotik köpekleri de katıldıİSTANBUL - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu'nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona çok sayıda ekip destek verdi. Ekiplerce belirlenen adreslere koçbaşı yardımıyla girilerek aramalar yapıldı. Adreslere yapılan aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de eşlik etti. Metruk binalarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin gizli bölmelerde saklandığı görüldü. Beyoğlu genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin de olduğu öğrenildi.