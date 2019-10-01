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Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı -Minibüse arkadan vuran lüks araç kullanılamaz hale geldiİSTANBUL - Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsüne arkadan süratle çarpan lüks aracın sürücüsü yaralandı.

01.10.2019 16:23
Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
-Minibüse arkadan vuran lüks araç kullanılamaz hale geldi
İSTANBUL - Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsüne arkadan süratle çarpan lüks aracın sürücüsü yaralandı. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen araç ise çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.
Kaza, Beyoğlu Çıksalın Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen lüks bir araç iddiaya göre aşırı hızla seyir halinde iken önünde giden minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hızını alamayan minibüs ise önünde bulunan özel halk otobüsüne çarptı. Kaza nedeni ile lüks araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Araç içerisinden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anını anlatan minibüs sürücüsü Abdullah Aladağ," Ben 40-50 kilometre hızla gidiyordum. Önümde de özel halk otobüsü vardı. Ani fren konusu söz konusu değil. Arkadaş çok hızlı geliyordu ben de bana vurduğu hızla birlikte fırlayarak önümdeki halk otobüsüne vurdum. Allah'tan benim de emniyet kemerim takılıydı. Çocuk şoktaydı. Tek kişi vardı. Emniyet kemeri takılıydı. Duramadı, bir fren sesi duydum" dedi.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi başlattı.
Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Beyoğlu, Araç, Genel

Kaynak: İHA

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