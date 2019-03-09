Beyoğlu'ndaki 264 Bin Euroluk Soygun Kamerada

Kaynak: DHA

Haber: Müslim SARIYAR/İstanbul DHABeyoğlu'nda 264 Bin Euroluk soygunla ilgili polisin yaptığı çalışma sonucu 6 kişi gözaltına alınırken, motorlu kuryenin de soygununun içinde olduğu ortaya çıktı. Öte yandan soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.Fatih'te 4 Mart 2019 günü bir döviz bürosunun kuryesi bankaya yatırılmak üzere 264 bin Euro'yla yola çıkmış, Beyoğlu'nda trafik ışıklarında durduğu sırada arkadan gelen motordaki kişiler tarafından yere düşürülerek, silah zoruyla 264 bin Euro çalınmıştı. Silahlı soyguncular kaçarak, izlerini kaybettirmişti.Polis soygunla alakalı başlattığı soruşturma kapsamında Iraklı kurye A.S(26) ve Irak asıllı Türk vatandaşı diğer kurye A.J.A'nın(23) ifadelerini aldı. Kuryeler ifadelerinde, biri kasklı biri de maskeli 2 kişinin motorlarına vurarak devirdiklerini ve silah tehdidiyle içinde para bulunan çantayı aldıklarını söyledi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak soyguncuların Beyoğlu'nda bir otoparka gittiğini belirledi. Otoparkta yapılan incelemede soygunda kullanılan motor, kask ve bir soyguncunun montu bulundu.Polis, kamera kayıtlarını incelemeye devam ederek, soyguna karışan kişilerin Fatih'te bir araya geldiklerini tespit etti. Yapılan araştırmada, kuryelerden A.J.A'nın soyguncularla telefon irtibatı olduğunu tespit etti. Soyguna karışanların kurye de dahil daha önce bir lokantada kurye ve garson olarak çalıştıkları, daha sonra hepsinin işten ayrıldığı ve soygun yapmayı planladıkları öne sürüldü. Ekipler, tespit ettikleri isimlere yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, kurye A.J.A, M.G,(35) M.E,(23) A.K.Ö,(36) B.Y(36) ve S.Y (37) gözaltına alındı. Soygun çetesi üyesi bazı isimler, paranın bilgisini döviz bürosunda kurye olan A.J.A'dan aldıktan sonra plan yapıp harekete geçtiklerini söylerken, A.J.A bu iddiayı kabul etmedi. Emniyette sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.