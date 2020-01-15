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Beyoğlu'ndaki bina yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.01.2020 08:05 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:07

'nda 5 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Yeni Kafa Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken bina sakinleri binayı boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ekipler ardından, soğutma çalışması yaptı.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Beyoğlu'ndaki bina yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kocatepe, Beyoğlu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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