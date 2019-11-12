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Beyoğlu'ndaki kahvehaneye silahlı saldırı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kahvehane işletmecisi hayatını kaybetti.

12.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:30Beyoğlu'ndaki kahvehaneye silahlı saldırı
'nda silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kahvehane işletmecisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi Caddesindeki bir kahvehaneye gelen yüzü kapalı saldırgan, işletmeciye yönelik elindeki silahla ateş açtı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin vermesi üzerine kahvehaneye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kahvehane işletmecisi 55 yaşındaki Fuat Battal, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Zincirlikuyu, Kasımpaşa, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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