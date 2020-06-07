BEYOĞLU'NDAKİ KAZADA MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA

Beyoğlu'nda freni patladığı iddia edilen otomobil, yokuş aşağı kayarak park halindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi.

07.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:45
Beyoğlu'nda freni patladığı iddia edilen otomobil, yokuş aşağı kayarak park halindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi. Sokakta yürüyen bir kadın ve parka giden çocukların ezilmekten son anda kurtulduğu kaza kameralara yansıdı.
Kaza, Beyoğlu'nda 3 Haziran Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Freni patladığı iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yokuş aşağı kaymaya başladı. Otomobil, önce park halindeki araçlara, ardından bahçe duvarına çarptıktan sonra durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o sırada sokakta yürüyen bir kadının ile parka giden çocuklar, ezilmekten son anda kurtuldu.
MUCİZE KURTULUŞ GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde freni patladığı iddia edilen otomobilin yokuş aşağı kayarak park halindeki araca çarptığı görülüyor. Bu sırada sokakta yürüyen bir kadının son anda kendini kaldırıma atıyor. Kazadan saniyeler önce ise sokağa çıkma izinleri olan çocukların babalarıyla parka gittiği görülüyor.
KAZADAN SANİYELER ÖNCE ÇOCUKLAR PARKA GİDİYORDU
Çocukların sokağa çıkma izninde kazanın yaşandığını çevre sakinlerinden Veli Gezer, Büyük bir gürültü duyduk. Çarpa çarpa gitti. Bir kadın son anda kurtuldu. Kazadan az evvel çocuklar parka gidiyordu. Şans eseri kimse yaralanmadı çok şükür ifadelerini kullandı. BEYOĞLU’NDAKİ KAZADA MUCİZE KURTULUŞ KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyoğlu, Güncel, Haber

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