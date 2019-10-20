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Beyoğlu'ndaki kemerli kavga kamerada

Bellerinden çıkarttıkları kemerleri kullandılar.

20.10.2019 09:32
Bellerinden çıkarttıkları kemerleri kullandılar.
Haber Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kemerli, tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıraselviler'de iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti. Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, iki grup üyeleri kavganın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
Beyoğlu'ndaki kemerli kavga kamerada

Beyoğlu, kavga, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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