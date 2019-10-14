Haberler » Güncel » Beyoğlu'ndaki patlama

Beyoğlu'ndaki patlama

Beyoğlu'nda bir iş yerinin önünde meydana gelen patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi.

14.10.2019 09:28Beyoğlu'ndaki patlama
Beyoğlu'nda bir iş yerinin önünde meydana gelen patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi.
Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta, dün 23.30 sıralarında patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Olay yerinde yapılan incelemede, etrafı koli bandıyla sarılı, kısmen yanmış pet şişe bulunduğu aktarıldı.
Patlamanın, parça tesiri yapacak nitelikte olmayan el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, olayın faillerinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Hacı Ahmet Mahallesi, Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:38 Yaşlı adam camide ölü bulundu
10:33 10 kişilik gönüllü UMKE ekibi sınıra dualarla uğurlandı
10:37 - Fırat'ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının...
10:36 İsrail polisi Kudüs Valisi'ni gözaltına aldı
10:31 Anadolu medyasından Barış Pınarı Harekatına tam destek
10:36 İlişki için anlaştığı kadınları gasp edip, kredi kartı borcunu ödemiş
10:35 Fırat'ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı
14.10.2019 10:39:53