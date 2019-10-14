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Beyoğlu'ndaki patlama ile ilgili kaymakamlıktan açıklama

Beyoğlu'ndaki patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, olayın faillerinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildiBeyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada bir iş yerinin önünde meydana gelen patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi.

14.10.2019 09:28Beyoğlu'ndaki patlama ile ilgili kaymakamlıktan açıklama

Beyoğlu'ndaki patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, olayın faillerinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada bir iş yerinin önünde meydana gelen patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi. Açıklamada; "Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta, dün 23.30 sıralarında patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye emniyet güçlerimiz sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede, etrafı koli bandıyla sarılı, kısmen yanmış pet şişe bulunmuştur. El yapımı patlayıcının, parça tesiri yapacak nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Olayın faillerinin bulunmasıyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

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-Patlamanın meydana geldiği sokak

-Patlamanın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin delil toplaması

-Patlayan ses bombasından kaldığı belirlenen parçaların toplanması

-Özel harekat polislerinin güvenlik önlemi alması

-Çevrede önlem alan polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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