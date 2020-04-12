Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Beyoğlu'ndaki polise silahlı saldırı

Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı düzenleyen zanlı hastanede hayatını kaybetti.

12.04.2020 01:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 01:10
Beyoğlu'ndaki polise silahlı saldırı
Beyoğlu 'nda polise silahlı saldırı düzenleyen zanlı hastanede hayatını kaybetti.
Piyalepaşa Bulvarı'nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve yaşanan arbedenin ardından bir polis memurunu silahla, diğerini de darbederek yaralayan ve daha sonra silahla vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polise silahlı saldırı düzenleyen zanlı, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyoğlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Haberler ›› Güncel ››Beyoğlu'ndaki polise silahlı saldırı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:50: Sessizliğinin hakim olduğu Başkent'in cadde ve sokakları havadan görüntülendi - Haber 01:48: Kayseri'de evlerin camlarından yansıyan ışık, güzel görüntü oluşturdu - Haber 01:46: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" - Haber 01:45: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı - Haber 01:32: Sokağa çıkma yasağı sonrası Eskişehir sokakları havadan görüntülendi - Haber 00:13: Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan hastanede hayatını kaybetti - Haberler