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BEYOĞLU'NDAKİ SAINT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ DÜZENLENDİ

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

24.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:25 BEYOĞLU'NDAKİ SAINT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ DÜZENLENDİ

'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde ayini düzenlendi. Ayine, vatandaşlar ve yurt dışından davetliler katıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi törenden önce, vatandaşlar ve turistlerin akınına uğradı. Polis ekipleri, kilise girişinde güvenlik önlemi aldı. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, kilesinin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttu. Saat 21.00 sıralarında başlayan Noel ayininde, temsili bir bebek kullanılıp Hz. İsa'nın doğumu canlandırıldı. Noel ayininde İncil'den bölümler, ilahiler okundu ve dualar edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ayinden görüntüler

-Ziyaretçiler

Salondan detaylar



İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Noel, Güncel

Kaynak: DHA

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