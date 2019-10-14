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İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda EYP patlattılar: Can ve mal kaybı yok

İstanbul Beyoğlu'nda bir dönerci dükkanın önüne bırakılan el yapımı patlayıcı infilak etti. Edinilen bilgiye göre; can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

14.10.2019 08:24

İstanbul Beyoğlu'na dün gece bir dönerci dükkanın önüne bırakılan el yapımı bomba patladı. Olayla ilgili kaymakamlıktan açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Atalay sokakta gece saatlerinde bir dönerci dükkanının önüne bırakıldıktan sonra patlayan 'ses bombası' ile ilgili kaymakamlık açıklama yaptı. yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Hacıahmet Mahallesi, Atalay Sokakta bir iş yeri önüne saat 23.30 sıralarında patlama sesi duyulması üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiştir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan incelemede etrafı koli bandı ile sarılı kısmen yanmış pet şişe bulunmuştur. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştır. El yapımı patlayıcının parça tesiri yapacak nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Olayın faillerinin bulunmasıyla ilgili tahkikat devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda EYP patlattılar: Can ve mal kaybı yok

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Kaynak: İHA

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