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Beyoğlu'ndaki 'ses bombası' ile ilgili kaymakamlıktan açıklama

Beyoğlu'nda bir dönerci dükkanının önüne bırakılan ses bombası ile ilgili kaymakamlıktan açıklama yapıldı.

14.10.2019 08:20Beyoğlu'ndaki 'ses bombası' ile ilgili kaymakamlıktan açıklama
Beyoğlu'nda bir dönerci dükkanının önüne bırakılan ses bombası ile ilgili kaymakamlıktan açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta gece saatlerinde bir dönerci dükkanının önüne bırakıldıktan sonra patlayan 'ses bombası' ile ilgili kaymakamlık açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Hacıahmet Mahallesi, Atalay Sokak'ta bir iş yeri önünde saat 23.30 sıralarında patlama sesi duyulması üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine intikal etmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede etrafı koli bandı ile sarılı kısmen yanmış pet şişe bulunmuştur. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştır. El yapımı patlayıcının parça tesiri yapacak nitelikte olmadığı tespit edilmiştir. Olayın faillerinin bulunmasıyla ilgili tahkikat devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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