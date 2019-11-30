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Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı

Beyoğlu'nda önceki gün 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alınırken silahlı saldırı anı kameralara yansıdı.

30.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:11
'nda önceki gün 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alınırken silahlı saldırı anı kameralara yansıdı.
Beyoğlu Bostan Mahallesi'nde önceki gün iş yeri işleten esnaf ile karşılarında internet kafe işleten şahıslar arasında silahlı kavga çıkmıştı. Silahlı kavgada aynı aileden Orhan O, Mehmet Nezir O, Ensari O. ve Taner O. yaralanırken olayı gerçekleştiren şüpheliler ise kayıplara karışmıştı.
Silahla 4 kişiyi yaralayan Yusuf A.'yı olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile aynı gün içinde yakalayan polis ekipleri elindeki bıçakla kavgaya karışan Mücahit A.'yı düzenlediği operasyonla yakaladı.
Yakalanan şüphelilerden Yusuf A.'nın 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', 'hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Olay günü kavga esnasında bıçaklı olan Mücahit A.'nın ise 'uyuşturucu madde imal veya ticareti' ve 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli şahsın yaşanan kavga sonrasında silahını çıkararak ateş ettiği görülüyor.
(İHA)
Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı

Beyoğlu, kavga, Güncel

Kaynak: İHA


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