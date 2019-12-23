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Beyoğlu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Beyoğlu'nda, İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüsün tramvay yolundaki korkuluk bariyerlerine çarpması, trafiğin aksamasına neden oldu.

23.12.2019 23:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 23:38 Beyoğlu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı
'nda, Otobüs AŞ'ye bağlı otobüsün tramvay yolundaki korkuluk bariyerlerine çarpması, trafiğin aksamasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Karaköy istikametine seyreden İrfan Ö'nün kullandığı 34 KT 9726 plakalı otobüs, Fındıklı Tramvay Durağı mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle tramvay yolundaki korkuluk bariyerlerine çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.
Trafiğin aksamasına yol açan kazaya karışan otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

İstanbul, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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